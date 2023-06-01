«Кто победит: Хан Соло или Индиана Джонс?» — Харрисон Форд дал ответ
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Легендарный актёр Харрисон Форд с годами начал уставать от фанатов «Звёздных войн», которые интересуются, кто бы победил — Индиана Джонс или Хан Соло. В беседе с Esquire Форд подчеркнул, что вообще не понимает, зачем ему упорно задают этот странный вопрос.
Они обычно спрашивают меня: «Если бы был бой между Ханом Соло и Индианой Джонсом, кто бы победил?» И я говорю: «Я не хочу придумывать такую фигню. Я имею в виду, зачем ты спрашиваешь меня об этом дерьме?
На посвящённой пятой части «Индианы Джонса» пресс-конференции журналистка назвала легендарного актёра Харрисона Форда «всё ещё горячим» мужчиной. Она спросила 80-летнего Форда, как он поддерживает себя в отличной форме, на что актёр, немного смутившись, ответил, что он был благословлён этим телом, и поблагодарил её за этот вопрос.
Харрисон Форд смутился от того, что журналистка считает его горячим мужчиной
Новый «Индиана Джонс» стартует в мировом прокате с 28 июня.
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