Стали известны новые подробности «Человека-паука 2» от Insomniac

Креативный директор «Человека-паука 2» Брайан Интахар рассказал, что в сюжетных миссиях игры переключение между Питером Паркером и Майлзом Моралесом будет происходить автоматически — в контексте подачи истории. А во время свободного исследования открытого мира геймер сможет сам переключаться между героями.

Брайан подчеркнул, что одна часть побочных заданий и другой контент в открытом мире предназначены для Питера, а другая — для Майлза. Есть и эпизоды, которые можно будет проходить за любого персонажа.

Ещё стало известно, что в сиквеле будет три ветки прокачки — одна для Паркера, вторая для Моралеса, а третья общая. Разработчик напомнил, что у Питера теперь есть способности симбиотов, которые к его гибкости, силе и ловкости дают мощь и агрессию — это заметно разнообразит геймплей. Кроме того, новые умения получит и Майлз.

Брайан при этом не стал раскрывать каких-либо подробностей о геймплее за Мэри Джейн — подругу Питера Паркера. За неё в отдельных эпизодах можно было играть в первой части.

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«Человек-паук 2» выйдет осенью этого года только на PS5, точную дату выхода разработчики назовут в ближайшее время.