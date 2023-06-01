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«Ачивка» стала партнёром Nintendo в России

«Ачивка» стала партнёром Nintendo в России
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Бывший глава российского подразделения Nintendo Яша Хаддажи больше не работает в компании. Организовав компанию «Ачивка», он стал официальным партнёром бывшего работодателя. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Eurogamer.

Контракт господина Хаддажи с Nintendo истёк 31 мая.

Теперь продукцию Nintendo в Россию официально будет поставлять «Ачивка». Японская корпорация прекратила поставки игры и другие свои товары в страну в марте 2022 года. При этом компания заявляла, что она продолжает выполнять «юридические, договорные и административные требования». Сотрудники российского офиса были сокращены «по обоюдному согласию», но Яша всё ещё числился как сотрудник.

Nintendo подтвердила, что компания Хаддажи рассматривается в качестве потенциального поставщика услуг по ремонту и гарантийному обслуживанию продукции Nintendo, которую уже продали в России.

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