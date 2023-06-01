Ubisoft тизерит свою новую загадочную игру — её анонсируют уже совсем скоро

Ubisoft анонсировала своё очередное мероприятие Forward. На нём компания раскроет подробности грядущих игр Avatar: Frontiers of Pandora и Assassin's Creed Mirage, а также гоночной The Crew Motorfest. Кроме того, корпорация не без интриги затизерила ещё один большой проект. Скорее всего, в ролике речь идёт о новом приключении во вселенной «Звёздные войны».
Анонс Ubisoft Forward
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Фото: Ubisoft
По слухам, новую игру по знаменитой вселенной Джорджа Лукаса делает студия Massive, наиболее известная по работе над серией The Division и ещё не вышедшей Avatar: Frontiers of Pandora. Инсайдеры ранее сообщали, что новый проект по «Звёздным войнам» выйдет в 2024 году.
Трансляция Ubisoft Forward пройдёт 12 июня в 20:00 по московскому времени.
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