Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ubisoft тизерит свою новую загадочную игру — её анонсируют уже совсем скоро

Ubisoft тизерит свою новую загадочную игру — её анонсируют уже совсем скоро
Аудио-версия:
Комментарии

Ubisoft анонсировала своё очередное мероприятие Forward. На нём компания раскроет подробности грядущих игр Avatar: Frontiers of Pandora и Assassin's Creed Mirage, а также гоночной The Crew Motorfest. Кроме того, корпорация не без интриги затизерила ещё один большой проект. Скорее всего, в ролике речь идёт о новом приключении во вселенной «Звёздные войны».

Анонс Ubisoft Forward

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Фото: Ubisoft

По слухам, новую игру по знаменитой вселенной Джорджа Лукаса делает студия Massive, наиболее известная по работе над серией The Division и ещё не вышедшей Avatar: Frontiers of Pandora. Инсайдеры ранее сообщали, что новый проект по «Звёздным войнам» выйдет в 2024 году.

На ивенте точно не покажут ремейк «Песков времени» — игра на ранней стадии разработки
Ubisoft пояснила статус ремейка «Принца Персии: Пески времени»

Трансляция Ubisoft Forward пройдёт 12 июня в 20:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023