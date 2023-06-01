«Оппенгеймер» Кристофера Нолана будет фильмом для взрослых

Как обратили внимание фанаты, фильм «Оппенгеймер» получит возрастной рейтинг R — лицам старше 17 лет. Столь серьёзные требования к возрасту зрителей картина получила из-за сцен наготы и бранных слов.
Фото: Twitter
Таким образом, «Оппенгеймер» станет первым фильмом для взрослых в карьере Кристофера Нолана за 21 год. Прошлой и единственной картиной с R-рейтингом режиссёра была «Бессонница», вышедшая в 2002 году.
«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).
Премьера фильма состоится 21 июля. Выйдет ли новый фильм Кристофера Нолана в России, неизвестно.
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