Длинные очереди и другие ошибки: запуск раннего доступа Diablo 4 оказался проблемным

Прошедшей ночью стартовал ранний доступ Diablo 4 на ПК и консолях. Доступ к игре получили обладатели расширенного или максимального издания. По старой-доброй традиции Blizzard, запуск нового проекта не может пройти гладко.

Пользователи, прямо как в случае старта Overwatch 2, жалуются на очень долгие очереди и различные ошибки, возникающие в процессе ожидания. Одна из распространённых ошибок на PlayStation — сообщения об отсутствии лицензии.

Забавно, что буквально на днях Blizzard уверяла геймеров, что полностью готова к запуску Diablo 4, и что он пройдёт без проблем. На деле всё оказалось иначе но, возможно, к полноценному релизу ситуацию исправят.

Обладатели обычного издания Diablo 4 смогут вступить в игру на следующей неделе — 6 июня. Проект выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.