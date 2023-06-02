Длинные очереди и другие ошибки: запуск раннего доступа Diablo 4 оказался проблемным

Прошедшей ночью стартовал ранний доступ Diablo 4 на ПК и консолях. Доступ к игре получили обладатели расширенного или максимального издания. По старой-доброй традиции Blizzard, запуск нового проекта не может пройти гладко.
Пользователи, прямо как в случае старта Overwatch 2, жалуются на очень долгие очереди и различные ошибки, возникающие в процессе ожидания. Одна из распространённых ошибок на PlayStation — сообщения об отсутствии лицензии.
Забавно, что буквально на днях Blizzard уверяла геймеров, что полностью готова к запуску Diablo 4, и что он пройдёт без проблем. На деле всё оказалось иначе но, возможно, к полноценному релизу ситуацию исправят.
Обладатели обычного издания Diablo 4 смогут вступить в игру на следующей неделе — 6 июня. Проект выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 2 июня 2023
-
09:44
-
09:13
-
08:42
-
02:00
- 1 июня 2023
-
22:35
-
21:51
-
21:50
-
21:22
-
21:17
-
21:06
-
20:33
-
20:08
-
19:38
-
19:05
-
19:00
-
18:22
-
17:58
-
17:19
-
16:50
-
16:15
-
15:54
-
15:28
-
15:01
-
14:55
-
14:02
-
13:22
-
13:15
-
12:57
-
12:53
-
11:56
-
11:14
-
10:35
-
10:06
-
09:51
-
09:15