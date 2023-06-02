Вышел файтинг Street Fighter 6
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Сегодня вышел файтинг Street Fighter 6. Фанаты франшизы получили долгожданную новую часть, а рядовые геймеры смогут окунуться в отличный и красочный файтинг.
Судя по отзывам критиков, у Capcom получился отличный файтинг, который понравится абсолютно всем. Журналисты отмечали, что в игре боевая система с тактической глубиной, отличный многопользовательский режим и многое другое.
В Street Fighter 6 есть как знакомые бойцы франшизы, включая Рю, Бланку, Чун Ли, так и новые лица. На старте всего 18 бойцов. Вероятно, со временем количество играбельных персонажей только вырастет.
Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom.
Проект вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Capcom продолжает защищать свои проекты
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