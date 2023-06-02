Джордж Мартин вышел на забастовку сценаристов
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Джордж Мартин — автор «Игры престолов», решил поддержать бастующих сценаристов из США. Писатель вышел на забастовку в городе Санта-Фе, где находится его дом.
Вместе с Мартином был замечен автор комиксов и сценарист Нил Гейман, который занимается писательством с 1990-х годов. Как отметил Мартин в блоге, сценаристы настроены продолжать бастовать и хотят добиться поставленных задач.
Фото: Блог Джорджа Мартина
Фото: Блог Джорджа Мартина
Фото: Блог Джорджа Мартина
Я надеюсь, что вы с нами. Если да, дайте знак, когда увидите наши вывески в Лос-Анджелесе, Южной Калифорнии или где-нибудь ещё.
Сценаристы вышли на забастовку впервые за последние 15 лет. Они требуют повышения зарплат, введения ограничений, связанных на работу с ИИ, и другое. Сколько ещё продлится забастовка, неизвестно.
«Жертв» сценаристов всё больше и большё
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