Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джордж Мартин вышел на забастовку сценаристов

Джордж Мартин вышел на забастовку сценаристов
Комментарии

Джордж Мартин — автор «Игры престолов», решил поддержать бастующих сценаристов из США. Писатель вышел на забастовку в городе Санта-Фе, где находится его дом.

Вместе с Мартином был замечен автор комиксов и сценарист Нил Гейман, который занимается писательством с 1990-х годов. Как отметил Мартин в блоге, сценаристы настроены продолжать бастовать и хотят добиться поставленных задач.

Фото: Блог Джорджа Мартина

Фото: Блог Джорджа Мартина

Фото: Блог Джорджа Мартина

Я надеюсь, что вы с нами. Если да, дайте знак, когда увидите наши вывески в Лос-Анджелесе, Южной Калифорнии или где-нибудь ещё.

Сценаристы вышли на забастовку впервые за последние 15 лет. Они требуют повышения зарплат, введения ограничений, связанных на работу с ИИ, и другое. Сколько ещё продлится забастовка, неизвестно.

«Жертв» сценаристов всё больше и большё
Съёмки фильма Marvel «Громовержцы» отложили из-за забастовки сценаристов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023