В России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники
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По информации газеты «Коммерсантъ», Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов.
В их числе: техника HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta и Schnider Electric. Такое решение приняли для того, чтобы развивать собственные устройства.
Необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране.
Некоторые эксперты считают, что сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования, что, конечно, плохо скажется за потребителях.
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