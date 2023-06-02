В России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники

По информации газеты «Коммерсантъ», Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов.

В их числе: техника HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta и Schnider Electric. Такое решение приняли для того, чтобы развивать собственные устройства.

Необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране.

Некоторые эксперты считают, что сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования, что, конечно, плохо скажется за потребителях.