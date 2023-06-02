Умер Валерий Громовиков, звезда сериалов «Интерны», «Солдаты» и «Глухарь»
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Хабаровский ТЮЗ сообщил, что 30 мая в возрасте 77 лет из жизни ушёл заслуженный артист России Валерий Громовиков. Причину смерти актёра не раскрыли.
За свою жизнь Громовиков снялся в большом количестве картин, однако известность ему принесли сериалы «Солдаты», «Не родись красивой», «Интерны», «Ранетки», «Счастливы вместе» и «Глухарь». Также Валерий часто принимал участие в различных театральных постановках и был любим у зрителей.
Валерий окончил Хабаровский Государственный институт культуры в 1972 году, ассистентуру- стажировку Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1979 году.
Сохранит наша сцена и его образ – маленькую фигурку с ореолом кудрявых волос, играющую на саксофоне.
Недавно нас покинул ещё один известный актёр
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