Стартовал второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!» с певцом DAVA
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На сервисе Premier стартовал второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!». Его главной звездой стал телеведущий и певец Давид DAVA Манукян. Для него это дебют в актёрском ремесле.
«Здравствуйте, вам пора!» — комедийный сериал о потусторонних вестниках Паше и Насте, которые в первом сезоне сообщали людям о скорой смерти, а во втором сезоне будут помогать людям рождаться на свет. В какой-то момент они сами начинают вести обычную жизнь и мечтают о семье.
Главные роли в сериале сыграли Михаил Тарабукин, Лиза Моряк, Давид Манукян, Денис Прытков и другие. Режиссёром проекта стал Леонид Марголи.
Всего ожидается десять эпизодов, а для просмотра пока что доступны две серии. Финальный эпизод выйдет 29 июня.
Выбор проектов огромный
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