В Dota 2 добавили сезонную сокровищницу, новые фразы гильдий и задания Dota Plus

Разработчики Dota 2 этой ночью выпустили летнее обновление для платной подписки Dota Plus.
В магазине осколков (валюты, которую могут зарабатывать обладатели подписки) стала доступна сезонная сокровищница The Summer 2023 Seasonal Treasure — туда вошли восемь косметических наборов для персонажей, а также редкий курьер Moil the Fettered.
Видео доступно на YouTube-канале AKuMa No Gaming. Права на видео принадлежат Valve.
Кроме того, были обновлены задания Dota Plus и награды для гильдий — теперь сообщества смогут получить новые смайлики, граффити и голосовые фразы для чата.
Одной из новых фраз, добавленных в игру, стала цитата китайского аналитика Ми YammerS Хунвэя. Несколько дней назад после продолжительной депрессии он покончил жизнь самоубийством, и Valve приняла решение отдать ему дань уважения. Добавленная в игру реплика YammerS переводится как «Прощай, детка!».
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