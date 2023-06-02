Том Круз в ярости из-за IMAX-сеансов «Миссии: невыполнима 7», «Оппенгеймера» и «Барби»

Том Круз известен своей любовью к кинотеатрам и их гигантским IMAX-экранам. Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», в котором Круз вернулся к роли спецагента Итана Ханта. Ленту начали снимать ещё в период пандемийных ограничений, и производство картины стало настоящим испытанием для всей команды.

Судя по всему, главное испытание для Круза ещё впереди. Как сообщает издание Puck News, прямо сейчас актёр сражается с представителями крупных киносетей за возможность показывать новую «Миссию: невыполнима» в IMAX-залах как можно дольше, однако актёру много где отказывают.

Дело в том, что картина выйдет 12 июля, а уже 21-го числа состоится премьера других хитов — «Барби» и «Оппенгеймера». В лучшем случае новый фильм Круза ожидает разделение по IMAX-сеансам на три части, в худшем — кинотеатры подберут самые современные залы новым картинам, оставив приключения Итана Ханта в залах с более простым экраном.

Отмечается, что Круз даже пошёл на крайние меры — начал показывать «Миссию: невыполнима 7» киносетям, чтобы убедить их в том, что именно его фильму нужны гигантские экраны. Кроме того, в ход идут кассовые аргументы — именно новая «Миссия» наверняка принесёт кинотеатрам наибольшую выручку, учитывая сборы последних частей франшизы и недавнего «Топ Гана: Мэверик».