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Русскоязычный канал Nintendo удалили с YouTube

Русскоязычный канал Nintendo удалили с YouTube
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В сети обратили внимание, что русскоязычный канал Nintendo был удалён с YouTube. Теперь его даже нельзя найти. При попытке зайти на канал, будет выдана ошибка. То есть теперь нельзя даже посмотреть ранее вышедшие ролики Nintendo на русском языке.

К таким активным действиям Nintendo перешла после объявления от 31 мая. Тогда компания ещё раз заявила, что приняла решение окончательно свернуть деятельность своего российского отделения.

Фото: YouTube

Nintendo — одна из компаний, которая приостановила свою деятельность в России после начала 2022 года. Сейчас нельзя создать новый русский аккаунт в Nintendo. Также из страны нельзя пользоваться магазином eShop, однако недавно компания разрешила скачивать ранее купленные игры.

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