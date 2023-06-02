Русскоязычный канал Nintendo удалили с YouTube
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В сети обратили внимание, что русскоязычный канал Nintendo был удалён с YouTube. Теперь его даже нельзя найти. При попытке зайти на канал, будет выдана ошибка. То есть теперь нельзя даже посмотреть ранее вышедшие ролики Nintendo на русском языке.
К таким активным действиям Nintendo перешла после объявления от 31 мая. Тогда компания ещё раз заявила, что приняла решение окончательно свернуть деятельность своего российского отделения.
Фото: YouTube
Nintendo — одна из компаний, которая приостановила свою деятельность в России после начала 2022 года. Сейчас нельзя создать новый русский аккаунт в Nintendo. Также из страны нельзя пользоваться магазином eShop, однако недавно компания разрешила скачивать ранее купленные игры.
Бывший глава российского отдела Nintendo в деле
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