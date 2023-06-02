Вышел трейлер нового персонажа в Honkai Star Rail — хакера Серебряный волк

В преддверии патча 1.1 для Honkai: Star Rail студия HoYoverse представила ролик, посвящённый одному из новых играбельных персонажей.

Это Серебряный Волк — хакер и геймер из фракции Охотников на Стелларон, подруга Кафки. В игре девушка будет наносить квантовый тип урона. Также с помощью своей способности она может изменять тип уязвимости врагов на выгодный для её союзников.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Получить персонажа можно будет из событийного баннера сразу после выхода обновления 1.1.

Версия Honkai: Star Rail 1.1 станет доступна игрокам утром 7 июня. Помимо Серебряного волка, играбельными станут целитель-странник Лоча и глава комиссии по полётам Юйкун из Сяньчжоу.