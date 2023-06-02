Motorola представила стильные складные смартфоны Razr 40 и Razr 40 Ultra

Компания Motorola на недавней презентации представила складные смартфоны Razr 40 и Razr 40 Ultra.

Что касается Razr 40, в нём будет 6,9-дюймовый экран, частота обновления 144 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ встроенной памяти в зависимости от модели. Продавать устройство с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней памяти будут примерно за 45 тысяч рублей.

У Razr 40 Ultra тоже имеется 6,9-дюймовый экран, однако дисплей больше — с разрешением 2640х1080 пикселей. Объём оперативной памяти — от 8 до 12 ГБ. Что касается внутренней памяти, её объём варьируется от 256 до 512 ГБ. Минимальная цена устройства составит примерно 65 тысяч рублей за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти.

Продажи Razr 40 стартуют в Северной Америке в ближайшие месяцы, а Razr 40 Ultra можно будет купить с 23 июня.

Смартфон Razr 40

Фото: Motorola

Фото: Motorola

Смартфон Razr 40 Ultra

Фото: Motorola