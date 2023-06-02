Житель США ограбил магазин с помощью пистолета из игры Duck Hunt

По информации издания Eyewitness Views, полиция Северной Каролины задержала 25-летнего Дэвида Далесандро по обвинению в ограблении магазина. Во время нападения он использовал пистолет от видеоигры Duck Hunt.

Чтобы не вызвать подозрений и показаться более серьёзным, Дэвид перекрасил пистолет в чёрный цвет, после чего совершил грабёж в размере $ 300. Преступник носил маску, парик и толстовку с капюшоном — это его и погубило.

По характерным признакам полицейские быстро обнаружили и поймали Дэвида. Ему наверняка будет грозить какое-нибудь наказание, но пока что информации об этом нет.

Фото пистолета

Фото: Eyewitness Views

Судя по всему, замаскировать пистолет действительно удалось, поскольку продавец ничего не заподозрил и передал деньги грабителю.