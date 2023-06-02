Житель США ограбил магазин с помощью пистолета из игры Duck Hunt
Поделиться
По информации издания Eyewitness Views, полиция Северной Каролины задержала 25-летнего Дэвида Далесандро по обвинению в ограблении магазина. Во время нападения он использовал пистолет от видеоигры Duck Hunt.
Чтобы не вызвать подозрений и показаться более серьёзным, Дэвид перекрасил пистолет в чёрный цвет, после чего совершил грабёж в размере $ 300. Преступник носил маску, парик и толстовку с капюшоном — это его и погубило.
По характерным признакам полицейские быстро обнаружили и поймали Дэвида. Ему наверняка будет грозить какое-нибудь наказание, но пока что информации об этом нет.
Фото пистолета
Фото: Eyewitness Views
Судя по всему, замаскировать пистолет действительно удалось, поскольку продавец ничего не заподозрил и передал деньги грабителю.
Комментарии
- 2 июня 2023
-
13:57
-
13:51
-
13:19
-
13:10
-
12:59
-
12:57
-
12:41
-
12:32
-
12:23
-
11:57
-
11:25
-
10:55
-
10:39
-
10:06
-
09:44
-
09:13
-
08:42
-
02:00
- 1 июня 2023
-
22:35
-
21:51
-
21:50
-
21:22
-
21:17
-
21:06
-
20:33
-
20:08
-
19:38
-
19:05
-
19:00
-
18:22
-
17:58
-
17:19
-
16:50
-
16:15
-
15:54
Партнерский контент