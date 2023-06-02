Звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс рассказал, почему решил уйти из кино
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Культовый актёр Майкл Дж. Фокс, снявшийся во франшизе «Назад в будущее» в роли Марти Макфлая, рассказал, как он пришёл к тому, чтобы уйти из кино и завершить карьеру.
Фокс отметил, что принял решение прекратить сниматься в кино в 2020 году. Это было связано с его болезнью Паркинсона и неспособностью запоминать сценарии лент, в которых он играет. Конкретный пример — съёмки сериала «Хорошая борьба», после которого Майкл и ушёл.
Я подумал про фильм «Однажды в Голливуде». В нём есть сцена, где персонаж Леонардо Ди Каприо больше не мог вспомнить свои реплики. Он возвращался в свою гримёрку и кричал на себя в зеркало. Это было чертовски безумно. У меня был момент, когда я смотрел в зеркало и думал: «Я больше этого не помню».
Ранее актёр говорил, что его состояние с каждым днём ухудшается.
Актёр не будет против перезапуска:
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