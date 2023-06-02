Ошибка 315306: как избежать проблемы Diablo 4 на PS5

Ночью покупатели Diablo 4 на консолях столкнулись с проблемами — ошибкой 315306, «Лицензия Diablo IV не найдена». Она возникла практически у всех пользователей консолей, но пока у одних она пропала, другие так и не смогли преодолеть её.

Как позже оказалось, в период платного раннего доступа сыграть в Diablo 4 можно только с аккаунта, где куплена игра — там вшита специальная лицензия на доступ к игре раньше официального релиза. Впрочем, игроки уже нашли обходные пути. Особенно актуально для покупателей игры в турецком PS Store, желающим сыграть на своём российском аккаунте.

Как преодолеть ошибку 315306 в Diablo 4 на PS5

Зайдите в Diablo 4 с аккаунта, где куплена игра — подключите к нему новую учётную запись Battle.net. После того как зашли в игру, именно где уже можно управлять персонажем, возьмите второй геймпад (он нужен обязательно) и с него зайдите в российский аккаунт PSN. Когда появится второй персонаж (его сначала придётся создать) — выходите из игры из турецкого аккаунта (Меню -> «Выйти из игры»), после чего отключайте первый геймпад. Вызывайте меню и нажимайте кнопку «Выйти из игры» — так вы попадёте в главное меню уже с российского аккаунта, после чего сможете спокойно начать игру с основного аккаунта.

До полноценного релиза Diablo 4 через несколько дней, 6 июня, эту процедуру придётся проходить каждый раз при запуске игры. После никаких проблем возникать не должно.

Способ обнаружил пользователь Павел Терентьев и поделился в VK-сообществе World of Diablo.

Но существует и альтернативный вариант: вы можете отключить свой российский аккаунт Battle.net от российского PlayStation Network, подключив свой российский Battle.net к турецкому PSN (или где вы покупали Diablo 4).

Таким образом придётся играть с аккаунта, где вы сделали покупку, но с подключением к своему основному аккаунте Battle.net — да ещё и плюшки дополнительного издания, включая боевой пропуск, будут доступны.