Ошибка 315306: как избежать проблемы Diablo 4 на PS5

Ночью покупатели Diablo 4 на консолях столкнулись с проблемами — ошибкой 315306, «Лицензия Diablo IV не найдена». Она возникла практически у всех пользователей консолей, но пока у одних она пропала, другие так и не смогли преодолеть её.
Как позже оказалось, в период платного раннего доступа сыграть в Diablo 4 можно только с аккаунта, где куплена игра — там вшита специальная лицензия на доступ к игре раньше официального релиза. Впрочем, игроки уже нашли обходные пути. Особенно актуально для покупателей игры в турецком PS Store, желающим сыграть на своём российском аккаунте.
Как преодолеть ошибку 315306 в Diablo 4 на PS5
- Зайдите в Diablo 4 с аккаунта, где куплена игра — подключите к нему новую учётную запись Battle.net.
- После того как зашли в игру, именно где уже можно управлять персонажем, возьмите второй геймпад (он нужен обязательно) и с него зайдите в российский аккаунт PSN.
- Когда появится второй персонаж (его сначала придётся создать) — выходите из игры из турецкого аккаунта (Меню -> «Выйти из игры»), после чего отключайте первый геймпад.
- Вызывайте меню и нажимайте кнопку «Выйти из игры» — так вы попадёте в главное меню уже с российского аккаунта, после чего сможете спокойно начать игру с основного аккаунта.
До полноценного релиза Diablo 4 через несколько дней, 6 июня, эту процедуру придётся проходить каждый раз при запуске игры. После никаких проблем возникать не должно.
Но существует и альтернативный вариант: вы можете отключить свой российский аккаунт Battle.net от российского PlayStation Network, подключив свой российский Battle.net к турецкому PSN (или где вы покупали Diablo 4).
Таким образом придётся играть с аккаунта, где вы сделали покупку, но с подключением к своему основному аккаунте Battle.net — да ещё и плюшки дополнительного издания, включая боевой пропуск, будут доступны.
- 2 июня 2023
-
15:56
-
15:41
-
15:26
-
15:08
-
14:52
-
14:42
-
13:57
-
13:51
-
13:19
-
13:10
-
12:59
-
12:57
-
12:41
-
12:32
-
12:23
-
11:57
-
11:25
-
10:55
-
10:39
-
10:06
-
09:44
-
09:13
-
08:42
-
02:00
- 1 июня 2023
-
22:35
-
21:51
-
21:50
-
21:22
-
21:17
-
21:06
-
20:33
-
20:08
-
19:38
-
19:05
-
19:00