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Актёр Том Холланд назвал «Человек-паук: Через вселенные» лучшей лентой о Человеке-пауке

Актёр Том Холланд назвал «Человек-паук: Через вселенные» лучшей лентой о Человеке-пауке
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Актёр Том Холланд, наиболее известный по роли Человека-паука в киновселенной Matvel, назвал мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» лучшей лентой о Человеке-пауке. Артист также признался, что с нетерпением ждёт похода в кино на сиквел «Человек-паук: Паутина вселенных».

Я взволнован от ожидания сиквела. Уверен, что он оправдает все ожидания, мне не терпится его уже увидеть.

«Человек-паук: Паутина вселенных» вышел в мировой прокат сегодня, 2 июня. Первые зрители от мультфильма в полном восторге. Они восхищаются сюжетом, анимацией, экшен-сценами, драматургией и массой пасхалок, которые авторы раскидали по новому мультфильму «Паучьей вселенной». Многие считают сиквел гораздо лучше «Человека-паука: Через вселенные».

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