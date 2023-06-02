Фильм «Барби» спровоцировал мировой дефицит розовой краски
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Режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг постаралась использовать в фильме минимальное количество CGI и максимально много реальных, вручную раскрашенных розовым цветом объектов для создания мира кукол. Постановщица призналась, что она с командой «перебрала» с розовой краской настолько, что это вызвало дефицит этого цвета во всём мире.
Я хотела, чтобы розовый цвет был очень ярким и чтобы его было много. Я не хотела забыть то, за что полюбила Барби, когда я была маленькой девочкой. Строительство декораций вызвало международный спрос на флуоресцентный оттенок краски Rosco. В итоге в мире закончился розовый цвет.
Многие фанаты бренда «Барби» считают, что 42-летний Райан Гослинг староват для роли Кена в грядущей экранизации. В ответ на критику Райан заявил, что поклонники не заботятся о Кене и даже не хотят понять этого героя и его архетип. Актёр обратился к фанатам, заявив, что он заботится о Кене так, как никто не может.
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