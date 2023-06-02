Больше трети пользователей Steam пересели на Windows 11

Valve опубликовала статистику пользователей Steam по комплектующим ПК за май 2023 года. Лидером в списке самых популярных видеокарт осталась NVIDIA GeForce GTX 1650 — ей пользуются около 5,85% геймеров. На второй строчке оказалась GTX 1060 (4,79%), а замыкает тройку RTX 3060 (4,73%).

Самые заметные изменения произошли в операционных системах. Популярность WIndows 11 продолжает расти — её используют уже 34% игроков в Steam. Доля Windows 10 тем временем потихоньку падает и сейчас составляет примерно 60,5%.

При этом игроки всё ещё предпочитают шестиядерные процессоры Intel (33,7%), 16 ГБ оперативной памяти (52%) и монитор с разрешением 1920х1080 (64%), а самым популярным шлемом виртуальной реальности остаётся Oculus Quest 2 (44%). С полной статистикой пользователей Steam можно ознакомиться на специальной странице.