Больше трети пользователей Steam пересели на Windows 11

Valve опубликовала статистику пользователей Steam по комплектующим ПК за май 2023 года. Лидером в списке самых популярных видеокарт осталась NVIDIA GeForce GTX 1650 — ей пользуются около 5,85% геймеров. На второй строчке оказалась GTX 1060 (4,79%), а замыкает тройку RTX 3060 (4,73%).
Самые заметные изменения произошли в операционных системах. Популярность WIndows 11 продолжает расти — её используют уже 34% игроков в Steam. Доля Windows 10 тем временем потихоньку падает и сейчас составляет примерно 60,5%.
При этом игроки всё ещё предпочитают шестиядерные процессоры Intel (33,7%), 16 ГБ оперативной памяти (52%) и монитор с разрешением 1920х1080 (64%), а самым популярным шлемом виртуальной реальности остаётся Oculus Quest 2 (44%). С полной статистикой пользователей Steam можно ознакомиться на специальной странице.
- 2 июня 2023
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