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Российские аккаунты Battle.net больше не могут получать подарки из других регионов

Российские аккаунты Battle.net больше не могут получать подарки из других регионов
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Зарегистрированные на Россию и Беларусь учётные записи Battle.net больше не могут принимать подарки от друзей с заграничных аккаунтов. Ограничение распространяется на различные услуги вроде переноса персонажа и смены имени или фракции в World of Warcraft, а также на игры, включая свежую Diablo 4. И на дополнения.

При попытке подарить контент другу из России или Беларуси появляется сообщение «Ваш друг не может получить этот подарок».

При этом код для отправки Diablo 4 создать невозможно, но ещё есть возможность передавать с помощью кодов другой контент — но только на не привязанные к аккаунтам электронные почты.

На днях пользователи Battle.net из России обратили внимание на то, что в лаунчере сервиса больше не отображается страница игры Diablo 4. Пользователи отмечают, что утром она была доступна. Это значит, что в сервисе российские геймеры не могут купить новое ролевое приключение.

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