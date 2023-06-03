Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» начали показывать в кинотеатрах России
Поделиться
3 июня мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» добрался до некоторых российских кинотеатров. Продолжение «Человека-паука: Через вселенные» уже доступно в некоторых киносетях Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Фото: freetown cinema
При этом до большинства крупных кинотеатров страны мультфильм доберётся только 8 июня — именно с этой даты ленту можно будет посмотреть в большинстве кинозалов России.
«Человек-паук: Паутина вселенных» (ранее был известен как «Человек-паук: Через вселенные 2») расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука в мультивселенных. Критики называют вторую часть настоящим произведением анимационного искусства.
Что пишут о мультфильме зрители
Комментарии
- 3 июня 2023
-
16:24
-
15:49
-
15:21
-
14:58
-
14:32
-
14:01
-
13:27
-
12:59
-
12:26
- 2 июня 2023
-
22:27
-
21:39
-
21:01
-
20:32
-
19:55
-
19:23
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:19
-
16:53
-
15:56
-
15:41
-
15:26
-
15:08
-
14:52
-
14:42
-
13:57
-
13:51
-
13:19
-
13:10
-
12:59
-
12:57
-
12:41
-
12:32
-
12:23
Партнерский контент