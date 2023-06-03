Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» начали показывать в кинотеатрах России

3 июня мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» добрался до некоторых российских кинотеатров. Продолжение «Человека-паука: Через вселенные» уже доступно в некоторых киносетях Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Фото: freetown cinema

При этом до большинства крупных кинотеатров страны мультфильм доберётся только 8 июня — именно с этой даты ленту можно будет посмотреть в большинстве кинозалов России.

«Человек-паук: Паутина вселенных» (ранее был известен как «Человек-паук: Через вселенные 2») расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука в мультивселенных. Критики называют вторую часть настоящим произведением анимационного искусства.