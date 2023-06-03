Вышел первый тизер русской озвучки для Hi-Fi Rush

Команда Mechanics VoiceOver выпустила первый ролик, посвящённый русской озвучке Hi-Fi Rush. В двухминутном видео авторы продемонстрировали, как ведётся работа над озвучанием ритм-экшена двумя актёрами дубляжа: Инной Королёвой («Сваты») и Андреем Масловым.
Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver
Команда собрала 150 тыс. рублей на озвучку ещё в конце апреля и пообещала выпустить её как можно скорее. Авторы пока не ставят каких-то сроков, однако отмечают, что в самом худшем случае дубляж выйдет осенью.
Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января на ПК, Xbox и в сервисе Game Pass. Проект от авторов The Evil Within моментально влюбил в себя игроков: в Steam у игры 97% положительных отзывов.
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