Apple откажется от фразы «Привет, Siri» для вызова голосового помощника — Bloomberg

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Сотрудник авторитетного издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple уже какое-то время работает над фундаментальным изменением в работе голосового помощника Siri в iPhone. По его информации, компания хочет отказаться от классической фразы «Привет, Siri» («Hey Siri»), чтобы пользователи могли использовать более непринуждённые запросы.

Как отмечает Гурман, сейчас ведущие инженеры Apple работают над тем, чтобы голосовой помощник научился определять запросы по одному лишь слову «Siri». Это совсем нетривиальная задача, потому что программу нужно обучить воспринимать множество акцентов и диалектов без ложных срабатываний.

Вместе с этим компания планирует интегрировать Siri в сторонние приложения и сервисы, чтобы пользователи могли пользоваться программой в любой удобный для них момент. Официальный анонс улучшенного голосового помощника может состояться уже на масштабном ивенте WWDC 2023, который пройдёт с 5 по 9 июня.