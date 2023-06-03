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Дополнение San Andreas Mercenaries для GTA Online выйдет 13 июня

Дополнение San Andreas Mercenaries для GTA Online выйдет 13 июня
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Rockstar Games назвала дату выхода следующего дополнения для GTA Online. Расширение San Andreas Mercenaries выйдет уже 13 июня на всех платформах.

Вместе с выходом апдейта игроки вступят в противостояние с компанией «Мерриуэзер секьюрити», которая решила избавиться от конкурентов в Южном Сан-Андреасе. Их планам хочет помешать команда пилотов и наёмников «Ангелы Лос-Сантоса» под руководством бывшего военного Чарли Рида.

Одной из главных особенностей дополнения станет новая база операций, расположенная на борту Mammoth Avenger. Игроки смогут улучшать собственный самолёт, вызывая его в любой момент, даже если у пользователя нет собственного ангара.

Кроме того, San Andreas Mercenaries добавит в игру новые события, оружие и многочисленны улучшения на основе отзывов геймеров. Всеми деталями Rockstar поделится ближе к релизу расширения — то есть в ближайшие полторы недели.

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