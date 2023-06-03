Дополнение San Andreas Mercenaries для GTA Online выйдет 13 июня

Rockstar Games назвала дату выхода следующего дополнения для GTA Online. Расширение San Andreas Mercenaries выйдет уже 13 июня на всех платформах.
Вместе с выходом апдейта игроки вступят в противостояние с компанией «Мерриуэзер секьюрити», которая решила избавиться от конкурентов в Южном Сан-Андреасе. Их планам хочет помешать команда пилотов и наёмников «Ангелы Лос-Сантоса» под руководством бывшего военного Чарли Рида.
Одной из главных особенностей дополнения станет новая база операций, расположенная на борту Mammoth Avenger. Игроки смогут улучшать собственный самолёт, вызывая его в любой момент, даже если у пользователя нет собственного ангара.
Кроме того, San Andreas Mercenaries добавит в игру новые события, оружие и многочисленны улучшения на основе отзывов геймеров. Всеми деталями Rockstar поделится ближе к релизу расширения — то есть в ближайшие полторы недели.
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