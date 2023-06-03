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Авторы «Форсажа 7» хотели отменить фильм после смерти Пола Уокера

Авторы «Форсажа 7» хотели отменить фильм после смерти Пола Уокера
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Производство «Форсажа 7» стало настоящим испытанием для режиссёра Джастина Лина и всей съёмочной команды. Ещё до завершения съёмок Пол Уокер, исполнитель роли Брайана О’Коннера, скончался в автокатастрофе, что поставило под сомнение дальнейшее существование франшизы.

Как рассказал Лин, после ужасных новостей Вин Дизель и другие члены команды раздумывали над полной отменой картины. Они не чувствовали, что без Пола Уокера этот фильм был возможен, однако в итоге приняли решение доделать картину, превратив ленту в некое наследие актёра.

«Форсаж 7» — самый тяжёлый фильм в моей карьере. С тех пор я снимал технически сложные картины, но «Форсаж 7» был почти невозможен на разных уровнях, особенно на эмоциональном. Когда умер Пол Уокер, мы подумали: «Может, просто отменим фильм?» Но все вместе мы чувствовали, что этот фильм должен стать наследием Пола. Мы вытерли слёзы и сели раздумывать, как красиво завершить историю.

«Форсаж 7» вышел 2 апреля 2015 года и стал самым кассовым фильмом во франшизе, собрав более $ 1,5 млрд в прокате. С тех пор герой Пола Уокера в серии упоминается лишь вскользь.

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