«Человек-паук: Паутина вселенных» заработал $ 51 млн в США за день — это рекорд 2023 года

«Человек-паук: Паутина вселенных» совсем недавно вышел в мировом прокате, но уже поставил рекорд. Мультфильм заработал $ 51,75 млн в США за дебютный день проката — это новый лучший результат в 2023 году.

Благодаря этому аналитики повысили прогнозы по американским сборам за первые выходные до $ 113 млн. Это примерно в три раза больше, чем собрал оригинальный «Через вселенные» в 2018 году ($ 35 млн). Примерных данных о приблизительных мировых сборах за первые выходные пока нет.

«Человек-паук: Паутина вселенных» (ранее был известен как «Человек-паук: Через вселенные 2») расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука в мультивселенных. Критики называют вторую часть настоящим произведением анимационного искусства.