Activision Blizzard может покинуть рынок Великобритании для одобрения сделки с Microsoft

Сделку между Microsoft и Activision Blizzard одобрили уже во многих странах, включая Европу, Южную Корею и других государствах. Однако больше всего сомнений соглашение вызвало у британского антимонопольного регулятора CMA, который заблокировал поглощение и даже ввёл дополнительные ограничения.
Как сообщает Bloomberg, президент Microsoft Брэд Смит встретится с канцлером Великобритании Джереми Хантом. Они обсудят «потенциал ИИ и необходимость его продуманного регулирования», а также заблокированную в стране сделку с Activision Blizzard. Именно Хант выражал публичное несогласие с позицией британского регулятора, поэтому он наверняка поддержит Смита и политику Microsoft.
При этом отмечается, что компания Сатьи Наделлы готова полностью покинуть рынок Великобритании в качестве самой крайней меры для одобрения сделки. В таком случае Microsoft не будет зависеть от решения CMA, а продавать свои игры в стране корпорация будет с помощью местных дистрибьюторов.
Сейчас Microsoft готовится подать официальную апелляцию по решению британского регулятора. Поглощение Activision Blizzard тем временем может затянуться до середины 2024 года.
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