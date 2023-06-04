Арнольд Шварценеггер и Крис Хемсворт обсудили фильм «Операция по спасению 2»

Арнольд Шварценеггер, который сейчас носит звание директора по экшену в Netflix, встретился с актёром Крисом Хемсвортом в лифте. Это постановочное видео, в нём Железный Арни напомнил о сериале «Фубар» и дал Крису пару забавных идей для будущих боевиков. Например, он предложил в одной из сцен ударить врага часами и сказать: «Ваше время вышло». Или выбить недругу зубы и кинуть ему фразу «Вы пропустили удаление».

А Хемсворт напомнил Арнольду о том, как тот в своё время выдал ставшую нарицательной фразу Нasta la vista, baby. А Шварценеггер заявил, что очень ждёт боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2», в котором Крис снова выступает в главной роли.

Арнольд Шварценеггер и Крис Хемсворт беседуют в лифте

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Премьера фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» состоится 16 июня эксклюзивно на Netflix.