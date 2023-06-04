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Александр Невский поделился новым постером фильма «Затерянные в Рио Браво»

Александр Невский поделился новым постером фильма «Затерянные в Рио Браво»
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Актёр Александр Невский в своём «твиттере» опубликовал тизер-постер своего нового вестерна «Затерянные в Рио Браво». Естественно, на нём изображён протагонист и одна из героинь. А внизу слоган фильма — «Ваше оружие — единственный закон».

Тизер-постер фильма «Затерянные в Рио Браво»

Фото: Hollywood Storm

У фильма «Затерянные в Рио Браво» пока нет даты релиза. Ранее Александр Невский заявлял, что его премьера состоится «очень скоро» — возможно, зрители смогут посмотреть ленту уже в этом году.

Недавно Невский анонсировал ленту «Последние герои Рио Браво». Он также рассказал, что сценаристом нового боевика выступит Крэйг Хаманн. Ранее Крэйг придумал сюжет фильма «Разборка в Маниле». А постановку нового ковбойского экшена доверили Джо Корнету, который срежиссировал «Нападение на Рио Браво».

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