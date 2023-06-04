Оскар Айзек хочет затащить Педро Паскаля во вселенную «Человека-паука»
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Актёр Оскар Айзек в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» озвучил одного из пауков — Мигеля О’Хару (Человек-паук 2099). Артист заявил, что он очень хочет видеть в этой «Паучьей вселенной» своего друга и коллегу Педро Паскаля, наиболее известного по главным ролям в сериалах «Мандалорец» и The Last of Us.
По словам Айзека, Педро блестяще справится с ролью старого и капризного Человека-паука.
Они так блестяще находят подходящего человека для озвучки каждого персонажа, но, может быть, Педро Паскаль… Давайте найдём что-нибудь для него. Он должен быть Человеком-пауком, таким капризным старым Человеком-пауком.
«Человек-паук: Паутина вселенных» совсем недавно вышел в мировом прокате, но уже поставил рекорд. Мультфильм заработал $ 51,75 млн в США за дебютный день проката — это новый лучший результат в 2023 году.
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