Blizzard убрала из Diablo 4 часть багов и исправила другие проблемы

Blizzard выпустила для игры Diablo 4 два патча — 1.0.2c и 1.0.2d. При этом игра только-только стала доступна в раннем доступе тем, кто её предзаказал. Апдейты исправили баги, с которыми успели столкнуться первые пользователи.

Разработчики также исправили проблему, из-за которой маги могли получить перманентное оглушение во время использования способности «Глубокая заморозка». Авторы также перебалансировали классы и специализации. С полным списком изменений можно ознакомиться по этой ссылке.

Blizzard также анонсировала новые патчи. В одном из апдейтов авторы хотят ослабить некоторые способности и предметы.

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