Актёр Майкл Китон очень рад работе над фильмом «Битлджус 2»

Майкл Китон признался, что очень рад снова работать с режиссёром Тимом Бёртоном. Майкл вернулся к роли «биоэкзорциста» в продолжении мистической чёрной комедии «Битлджус» 1988 года. Китон рассказал, что во второй части он и его старый друг и режиссёр решили не прибегать к компьютерной графике, а создать всё окружение «вручную».

По словам Китона, в сиквеле даже некая женщина в зале ожидания загробной жизни дёргает за хвост кошки прицепленной леской, чтобы животное двигалось.

Мы делаем это точно так же, как и первый фильм. В большом зале ожидания загробной жизни женщина буквально с леской — я хочу, чтобы люди это знали, потому что мне это нравится — дёргает за хвост кошку, чтобы заставить её двигаться.

Китон и Бёртон ещё много лет назад обсуждали сиквел «Битлджуса». Они изначально хотели снимать вторую часть так же, как и первый фильм — использовать созданные вручную декорации и креативить с помощью реальных материалов, а не компьютерной графики.

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Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.