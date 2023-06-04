Джим Керри в образе героя комедии «Тупой и ещё тупее» попал в Cyberpunk 2077

В новом ролике с YouTube-канала eli_handle_b․wav Джим Керри в образе Ллойда из культовой комедии «Тупой и ещё тупее» попал в игру Cyberpunk 2077. Персонаж ворует чемодан у якудза, а конструкт личности друга Харри занимает часть его сознания. В ролике также показали, как Ллойд даёт отпор банде отмороженных грабителей и вырывает из киборга одну из деталей.

Во время выполнения сложного заказа наёмник Ллойд сильно облажался, в результате чего в его голове оказался гость. Говорят, что одна голова хорошо, а две лучше? Это не тот случай.

Джим Керри в образе Ллойда из комедии «Тупой и ещё тупее» в мире игры Cyberpunk 2077

Видео доступно на YouTube-каналеe li_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav.

CD Projekt RED недавно анонсировала небольшой презентационный тур в поддержку дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077. До России тур, естественно, не доберётся. При этом, помимо европейских стран, расширение довезут и до Китая, и до Бразилии.