Эксперты назвали System Shock Remake одним из лучших ремейков в истории

Ремейк System Shock вышел на консолях и ПК 30 мая. Специалист Digital Foundry Джон Линнеман уже его протестировал. Он заявил, что это одно из лучших игровых переосмыслений в истории. Он сравнил проект с оригинальной игрой, а также оценил его техническое состояние.
Авторы ремейка умудрились и сохранить уникальную эстетику оригинальной System Shock, и добавить в неё современную графику. Линнеман высоко оценил, насколько тщательно разработчики воссоздали каждую локацию, придав им современное освещение и детализацию.
Фото: Digital Foundry
Визуально ремейк System Shock сочетает в себе пиксельные текстуры с PBR-материалами. Таким образом, студии Nightdive Studios удалось создать уникальный визуальный стиль.
Пока у ремейка System Shock есть одна незначительная проблема — из-за компиляции шейдеров он изредка подтормаживает. При этом на средних по мощности ПК он спокойно держит 60 FPS и высокое разрешение.
Фото: Digital Foundry
Линнеман также похвалил геймдизайн, в частности подход к проектированию меню инвентаря. Он стал более удобным и современным, но при этом таким же «навороченным», каким был в оригинальной игре.
Технический разбор ремейка System Shock от Digital Foundry
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Digital Foundry.
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