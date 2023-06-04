«Человек-паук: Паутина вселенных» превосходно стартовал в США

«Человек-паук: Паутина вселенных» в первые выходные собрал в прокате США $ 120,5 млн. Анимационное приключение показало второй по уровню сборов премьерный уикенд 2023 года, уступив только мультфильму «Братья Супер Марио» со стартовой кассой в $ 146 млн. «Паутина вселенных» также стала третьей по сборам лентой среди всех фильмов о Человеке-пауке.

«Человек-паук: Через вселенные» 2018 года в США в первые выходные собрал всего $ 35,5 млн. В итоге сборы ленты в Северной Америке достигли отметки $ 190 млн, а по всему миру она заработала $ 384 млн. Скорее всего, «Паутина вселенных» получит с мирового проката гораздо большую кассу, чем первый мультфильм.

Наш обозреватель уже оценил новый кинокомикс. Он от увиденного в полном восторге.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — гениальный мультик. Он на голову превосходит все фильмы про Паркера и 99% проектов Marvel. При этом посмотреть новинку стоит даже зрителям, которые не любят супергероев и анимацию.