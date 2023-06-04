«Форсаж 10» собрал в мировом прокате $ 600 млн

Боевик «Форсаж 10» заработал в мировом прокате $ 600 млн. Аналитики считают, что динамика сборов фильма может просесть после его цифрового релиза, который намечен на 9 июня этого года. Также сообщается, что «семейный» экшен всё ещё неплохо зарабатывает в международном прокате, а в США зрительский интерес к нему уже падает.

Пока сложно сказать, обойдёт ли десятый «Форсаж» по мировым сборам «Форсаж 9», который в 2021 году, ещё во во время пандемии COVID-19, заработал более $ 726 млн.

Universal Pictures на этой неделе официально объявила о возвращении Дуэйна Джонсона к роли Люка Хоббса во франшизе «Форсаж». Актёр сыграет в новой картине по вселенной, у которой пока нет официального названия — источники сообщают, что лента станет неким мостиком между «Форсажем 10» и «Форсажем 11».