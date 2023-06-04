Стример Diablo 4 первым в мире прокачал героя до максимального уровня — за 2 дня до релиза

Diablo 4 ещё пока доступна только обладателям расширенных версий, однако некоторые игроки уже успели не только пройти сюжетную кампанию, но и прокачать своего персонажа до максимального 100-го уровня. Первым официальным счастливчиком стал стример Rob2628, который превратил своего варвара в настоящую грозу демонов за 54 часа.
Видео доступно на Twitch-канале Rob2628. Права на видео принадлежат Rob2628.
Как признался геймер, за последние дни он спал всего лишь около восьми часов — остальное время он проводил в сражении с монстрами. Больше всего времени Rob2628 качал своего персонажа в подземелье «Падение», которое отличается абсолютно идентичной картой в разных прохождениях.
Ранее Blizzard утверждала, что для достижения максимального уровня игрокам придётся потратить около 150 часов. Таким образом, стример смог это сделать почти в три раза быстрее.
Полноценный релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Ранний доступ к проекту получили обладатели расширенного и ультимативного изданий игры.
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