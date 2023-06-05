У «Флэша 2» уже есть готовый сценарий и секретная концовка

До мировой премьеры фильма «Флэш» ещё несколько дней, однако, если верить информации источников издания Variety, у сиквела уже есть готовый сценарий. Над ним якобы работал сценарист «Аквамена» Дэвид Лесли Джонсон-МакГолдрик.
Официально «Флэш 2» анонсирован не был. Многие инсайдеры отмечают, что в случае кассового успеха и хорошего приёма со стороны критиков и зрителей не факт, что история про Флэша продолжится, поскольку у Джеймса Ганна другое видение киновселенной DC.
Также Variety сообщило про то, как Warner Bros. тщательно скрывает концовку фильма. Согласно информации, финал даже не показывали прессе: у кого-то лента просто оборвалась в концовке, у других сцена была, но вся размытая. Финальную сцену пока что не увидел никто, поэтому даже прессе придётся подождать до 16-го числа, чтобы узнать её.
Мировая премьера «Флэша» состоится 16 июня, но официального проката ленты в России не будет.
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