Стример проходил Diablo 4 в хардкорном режиме, уснул и проиграл

Сейчас Diablo 4 доступна для обладателей расширенного и максимального изданий игры. Blizzard устроила интересный челлендж и объявила о проведении так называемой хардкорной гонки.
Её суть в том, чтобы достичь на хардкорном уровне сложности, в котором персонаж перманентно погибнет, 100-го уровня своего персонажа. Имена первых 1 тысячи игроков, которые достигнут этого результата, будут увековечены. После объявления челленджа геймеры принялись его выполнять.
Один из игроков под ником AMValentine1 играл в Diablo 4 почти 24 часа без остановки. В один из моментов игрок начал засыпать — так он и потерял своего героя. Однако AMValentine1 не унывает — он планирует устроить ещё один подобный марафон, но лучше к нему подготовившись.
Видео доступно на YouTube-канале Diablo Clips. Права на видео принадлежат Blizzard.
Полноценный релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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