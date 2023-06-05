Топ-10 лучших фильмов про Человека-паука
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В честь недавней премьеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» издание Variety составило топ из десяти фильмов про Человека-паука. Рейтинг формировался от худшего к лучшему, но для удобства мы перевернём топ: от лучшего к худшему.
Самым лучшим фильмом про героя в издании посчитали фильм «Человек-паук» 2002 года Сэма Рэйми. Следом идут «Человек-паук: Нет пути домой» с тремя версиями Человека-паука от разных актёров и «Человек-паук 2» Сэма Рэйми.
Рейтинг из 10 фильмов про Человека-паука
- Фильм «Человек-паук»
- Фильм «Человек-паук: Нет пути домой»
- Фильм «Человек-паук 2»
- Фильм «Человек-паук: Возвращение домой»
- Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные»
- Фильм «Человек-паук: Вдали от дома»
- Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных»
- Фильм «Новый Человек-паук»
- Фильм «Человек-паук 3»
- Фильм «Новый Человек-паук 2»
Если любите Человека-паука, бегите и смотрите
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