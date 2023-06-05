Топ-10 лучших фильмов про Человека-паука

В честь недавней премьеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» издание Variety составило топ из десяти фильмов про Человека-паука. Рейтинг формировался от худшего к лучшему, но для удобства мы перевернём топ: от лучшего к худшему.

Самым лучшим фильмом про героя в издании посчитали фильм «Человек-паук» 2002 года Сэма Рэйми. Следом идут «Человек-паук: Нет пути домой» с тремя версиями Человека-паука от разных актёров и «Человек-паук 2» Сэма Рэйми.

Рейтинг из 10 фильмов про Человека-паука