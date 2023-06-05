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Disney планирует вернуть «Пиратов Карибского моря» в ближайшее время

Disney планирует вернуть «Пиратов Карибского моря» в ближайшее время
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Недавно президент Walt Disney Pictures Шон Бэйли дал интервью газете The New York Times и рассказал, что в планах компании есть скорое возвращение франшизы «Пираты Карибского моря».

По словам Бэйли, новый фильм покажет зрителям достойную и захватывающую историю, отдающую дань уважения всем прошлым частям.

Мы думаем, что у нас получилась действительно хорошая, захватывающая история, которая отдаёт дань уважения фильмам, вышедшим ранее, и в то же время фильм сможет показать что-то новое.

Вернётся ли к франшизе главная звезда, Джонни Депп, сказать пока трудно. В данный момент Disney работает над лентой «Пираты Карибского моря: День в море». В картине будут играть молодые актёры, однако других деталей нет.

Фанаты тоже верят и надеются
Продюсер «Пиратов Карибского моря» верит в возвращение Джонни Деппа
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