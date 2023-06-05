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На большой презентации Xbox будут только геймплейные трейлеры игр

На большой презентации Xbox будут только геймплейные трейлеры игр
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Почти следом после Summer Game Fest пройдёт большая презентация игр Microsoft. Шоу обещает стать интересным, а ещё стало известно, что на мероприятии вообще не будет CG-трейлеров, которые обычно создают специально для таких ивентов.

Об этом сообщил глава маркетинга Xbox Аарон Гринберг. По его словам, на шоу будут показывать либо чистый геймплей, либо игровые фрагменты прямо с движка. Никаких навороченных трейлеров для привлечения внимания. Однако Гринберг не исключил показ CGI вместе с геймплеем. Также не будут показывать ролики про кино, сериалы или другие подобные проекты.

Ни одна из наших игр не будет показана с трейлером на компьютерной графике. Все ролики будут либо с внутриигровыми кадрами, либо с кадрами вперемешку с геймплеем. Каждый из наших трейлеров будет помечен, чтобы наши фанаты знали, что сейчас видят.

Шоу Xbox стартует 11 июня в 20:00 мск. Сразу после стартует особая презентация, посвящённая большой космической ролевой игре Bethesda, Starfield. Ивент Microsoft будет длиться около двух часов.

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