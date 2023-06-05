Во втором сезоне сериала по «Властелину колец» будет два Саурона — Fellowship of Fans

По информации издания Fellowship of Fans, которое специализируется на «Властелине колец», во втором сезоне шоу «Властелин колец: Кольца власти» появятся сразу два Саурона.
Одним из них будет знакомый по первому сезону Чарли Виккерс — это настоящий Саурон, Тёмный властелин, который в будущем будет порабощать Средиземье. Вместе с ним якобы сыграет ещё один неизвестный актёр.
Как отметили в издании, второй Саурон будет «ангельский» и «красивый» из-за его внешнего с чёрно-золотой цветовой палитрой костюма и длинными черными волосами.
Судя по всему, во втором сезоне шоу нам покажут Аннатара — облик Саурона, с помощью которого он пытался завоевать доверие эльфов. Толкин описывал Аннатара как прекрасное существо, вселяющее доверие.
Второй сезон сериала «Кольца власти» выйдет не раньше 2024 года.
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