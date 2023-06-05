Стартовал сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и дочерью Джонни Деппа
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На сервисе HBO Max стартовал сериал «Кумир» с музыкантом The Weeknd и Лили-Роуз Депп — дочерью известного актёра Джонни Деппа. Для просмотра доступен первый эпизод, а всего их будет шесть.
Сюжет шоу рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет культ.
Критики буквально разгромили проект из-за излишней вульгарности, большого количества сцен с сексом, наготой и прочим. Как отмечали журналисты, где-то это смотрится уместно, но не в «Кумире».
Многие верили в шоу, поскольку считали, что его сможет вытащить на себе известный музыкант Абель The Weeknd Тейсфайе, но никакого чуда не произошло, а шоу приняли очень плохо.
«Кумир» — далеко не единственный проект в июне
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