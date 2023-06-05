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Disney уверена в долгосрочном успехе «Русалочки» на фоне слабого старта в мировом прокате

В недавнем большом интервью изданию The New York Times президент Walt Disney Pictures Шон Бэйли затронул тему недавней «Русалочки». Лента очень уверенно стартовала в США и Канаде, однако в международном прокате картина заработала всего лишь $ 68 млн за первые выходные.

Топ-менеджер признался, что студия ожидала более уверенный старт «Русалочки» на мировом рынке, однако авторы полностью уверены в долгосрочном успехе картины.

Хотя международный старт был не таким успешным, как нам хотелось бы, фильм отлично себя чувствует в прокате, что настраивает нас на очень долгую перспективу.

Общие сборы «Русалочки» тем временем преодолели отметку в $ 326 млн. Как считают аналитики, для выхода в плюс картине нужно собрать приблизительно $ 560 млн.