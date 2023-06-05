Disney уверена в долгосрочном успехе «Русалочки» на фоне слабого старта в мировом прокате
Поделиться
В недавнем большом интервью изданию The New York Times президент Walt Disney Pictures Шон Бэйли затронул тему недавней «Русалочки». Лента очень уверенно стартовала в США и Канаде, однако в международном прокате картина заработала всего лишь $ 68 млн за первые выходные.
Топ-менеджер признался, что студия ожидала более уверенный старт «Русалочки» на мировом рынке, однако авторы полностью уверены в долгосрочном успехе картины.
Хотя международный старт был не таким успешным, как нам хотелось бы, фильм отлично себя чувствует в прокате, что настраивает нас на очень долгую перспективу.
Общие сборы «Русалочки» тем временем преодолели отметку в $ 326 млн. Как считают аналитики, для выхода в плюс картине нужно собрать приблизительно $ 560 млн.
У компании в планах и кое-какие возрождения
Комментарии
- 5 июня 2023
-
13:55
-
13:23
-
12:58
-
12:44
-
12:07
-
11:57
-
11:25
-
11:17
-
10:51
-
10:48
-
10:30
-
10:18
-
09:36
-
09:04
-
08:33
-
07:47
-
07:18
-
06:49
- 4 июня 2023
-
23:56
-
22:58
-
22:33
-
20:45
-
18:54
-
18:21
-
17:41
-
17:14
-
16:39
-
16:14
-
15:32
-
15:14
-
15:00
-
14:32
-
13:59
-
13:30
-
12:56
Партнерский контент