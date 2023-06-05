«Стражи Галактики 3» заработали $ 780 млн: это уже больше первого фильма
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Кассовые сборы «Стражей Галактики 3» по всему миру превысили $ 780 млн. Лента смогла перегнать первую часть, у которой сборы составляют $ 773 млн.
До сборов второй части, правда, новинке ещё далеко — у неё $ 863 млн. Пока «Глава 3» ещё активно прокатывается у неё есть шансы догнать вторую часть.
Сборы «Стражей Галактики»
- «Стражи Галактики 2» — $ 863 млн
- «Стражи Галактики 3» — $ 780 млн
- «Стражи Галактики» — $ 773 млн
«Стражи Галактики 3» — третья часть франшизы, в которой знакомый всем состав команды собирается вместе с последний раз. Лента получила очень высокие оценки как от зрителей, так и от критиков.
«Стражей Галактики 3» показывают в кинотеатрах по всему миру, но в России официальной премьеры так и не состоялось, однако до страны фильм всё равно добрался, но без лицензии. Сейчас таким образом показывают многие фильмы.
Недавно вышел достойный супергеройский мультфильм, и тоже по лицензии Marvel
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