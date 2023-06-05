Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже целый месяц лидирует в чартах Британии

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже целый месяц лидирует в чартах Британии
Аудио-версия:
Комментарии

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжает доминировать в Великобритании. Несмотря на еженедельное падение продаж, игра удерживает первую строчку розничных чартов страны на протяжении целого месяца.

На данный момент Tears of the Kingdom — третья самая продаваемая игра серии в Великобритании. Проект уступает лишь Breath of the Wild (2017) и Twilight Princess (2006).

Вторую строчку на этой неделе заняла Street Fighter 6, почти 80% тиража пришлось для PS5. Замкнула тройку FIFA 23, которую продолжают скупать любители футбола. В остальном чарт остался практически неизменным.

Чарт продаж Британии с 28 мая по 3 июня

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  2. Street Fighter 6 (новинка)
  3. FIFA 23
  4. Hogwarts Legacy
  5. Mario Kart 8: Deluxe
  6. Star Wars Jedi: Survivor
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. GTA V
  10. Nintendo Switch Sports.
Кто-то идёт на преступления ради «Зельды»
В Японии мужчины устроились в Amazon ради кражи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023