The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже целый месяц лидирует в чартах Британии

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжает доминировать в Великобритании. Несмотря на еженедельное падение продаж, игра удерживает первую строчку розничных чартов страны на протяжении целого месяца.

На данный момент Tears of the Kingdom — третья самая продаваемая игра серии в Великобритании. Проект уступает лишь Breath of the Wild (2017) и Twilight Princess (2006).

Вторую строчку на этой неделе заняла Street Fighter 6, почти 80% тиража пришлось для PS5. Замкнула тройку FIFA 23, которую продолжают скупать любители футбола. В остальном чарт остался практически неизменным.

Чарт продаж Британии с 28 мая по 3 июня

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Street Fighter 6 (новинка) FIFA 23 Hogwarts Legacy Mario Kart 8: Deluxe Star Wars Jedi: Survivor The Legend of Zelda: Breath of the Wild Animal Crossing: New Horizons GTA V Nintendo Switch Sports.